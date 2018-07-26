Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Aç karnına vücudunuza giren kahve yorgunluk ve anksiyeteye sebebiyet verebilir. Uyanır uyanmaz içilen kahve kortizol ve adrenalin seviyesini yükseltir. Bunun sonucunda gün içinde çok daha sinirli ve gergin olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, kahvenin iştah kaybına neden olduğunu saptadı. Hemen sevinmeyin, çünkü bu sağlıklı olmuyor vücudunuz için. Vücudunuzun gerçek bir kahvaltının verebileceği enerjiye ihtiyacı var.

