Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Sabahları uyanır uyanmaz kendimizi yorgun hissediyor ve bir an önce ayılmak için kahve içiyoruz. Peki, bu durum ne kadar sağlıklı?

Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Sabahları uyanır uyanmaz kendimizi yorgun hissediyor ve bir an önce ayılmak için kahve içiyoruz. Peki, bu durum ne kadar sağlıklı? Uzmanlar her zaman içtiğimiz kahveyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Sabahları uyanır uyanmaz ayılmak için içtiğimiz kahve hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. İşte özellikle aç karna içilen kahvenin sağlığımıza olan etkileri…

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Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Aç karnına kesinlikle tüketmeyin. Hazır kahve tüketmemeye özen gösterin. Bu kahvelerin üretiminde zararlı madde ve tarım ilaçları kullanılabiliyor. Organik kahvelere yönelebilirsiniz. Kahvenizi tatlandırmak için şeker eklemeyin. Şeker yerine Hindistan cevizi yağı çok daha doğru bir seçim olacaktır. Üstelik şekerli kahveye göre katbekat daha lezzetlidir.

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Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Aç karnına vücudunuza giren kahve yorgunluk ve anksiyeteye sebebiyet verebilir. Uyanır uyanmaz içilen kahve kortizol ve adrenalin seviyesini yükseltir. Bunun sonucunda gün içinde çok daha sinirli ve gergin olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, kahvenin iştah kaybına neden olduğunu saptadı. Hemen sevinmeyin, çünkü bu sağlıklı olmuyor vücudunuz için. Vücudunuzun gerçek bir kahvaltının verebileceği enerjiye ihtiyacı var.

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Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız dikkat

Kahve vücuttaki suyun emilimini hızlandırır ve aşırı tüketim sinir uçlarının hissizleşmesine sebebiyet verebilir. Düzenli olarak aç karnına tükettiğinizde tansiyonu yükseltebilir. Hele ki tansiyon hastasıysanız buna çok dikkat etmeniz gerekir. Aç karnına ve sıklıkla içtiğiniz kahve ilaçların etkisini dahi azaltabilir. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız kahve tüketimini sınırlamalısınız.

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