Saba Tümer'dan olay itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla adından söz ettiren 'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer oldu.

Alfa Yayınları'ndan çıkan '21 Günde Mutluluk' kitabını neden yazdığını anlatan deneyimli sunucu, "Kitabı yaklaşık 9 ayda yazdım. Aslında amacım kitap yazmak değildi. Amacım kendimi mutlu etmekti. Bazı formüller denedim kendi üzerimde. Baktım ki işe yarıyor, 'Bencillik etme Saba, herkesle paylaş, herkes mutlu olsun' dedim. Fiyatı her bütçeye uygun. Herkesin kolayca erişebilmesi için bunu özellikle rica ettim" dedi.

Saba Tümer, instagram'da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: "Bu fotoğraf Marakeş'te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Ben de öyle bir para yoktu tabii."