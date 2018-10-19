Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

Güzel oyuncusu Saadet Işıl Aksoy, rol alacağı Hollywood filmi nedeniyle şu sıralar oldukça heyecanlı. Daha önce Penelope Cruz ile aynı filmde yer alan Aksoy, geçtiğimiz günlerde ABD’de yeni bir proje için Paramount Pictures Stüdyoları’nda bir görüşme gerçekleştirdi.