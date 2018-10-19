Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

Son olarak Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolü paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filmiyle beyazperdede gördüğümüz oyuncu Saadet Işık Aksoy, ABD’de yeni bir proje için Paramount Pictures Stüdyoları’nda görüşme gerçekleştirdi.

Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

Güzel oyuncusu Saadet Işıl Aksoy, rol alacağı Hollywood filmi nedeniyle şu sıralar oldukça heyecanlı. Daha önce Penelope Cruz ile aynı filmde yer alan Aksoy, geçtiğimiz günlerde ABD’de yeni bir proje için Paramount Pictures Stüdyoları’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

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Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

Toplantı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, görüşme olumlu sonuçlanırsa yeni bir Hollywood yapımında rol alacak. Takvim'in haberine göre; Aksoy'un Paramount Pictures yetkilileriyle toplantısı olumlu sonuçlanırsa 35 yaşındaki oyuncu, Kara Panter filmiyle yıldızı parlayan Michael B. Jordan ile aynı projede yer alacak.

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Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

Jordan, dünyaca ünlü ABD'li yazar Tom Clancy'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak Rainbow Six (Gökkuşağı 6) adlı filmde eski bir donanma kuvvetleri mensubu olan John Clark karakterine hayat verecek.

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Saadet Işıl Aksoy Hollywood yolcusu! Kara Panter filminin yıldızıyla...

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