Rusya'dan geldiler kendilerini yerden yere attılar! Neler oluyor?..

Rus kadınlar tatil için geldikleri Antalya'da kendilerini yerden yere attılar ve o anları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştılar... Peki Rus güzelleri neden kendilerini yerlere attı? İşçe cevabı...

Rusya'dan geldiler kendilerini yerden yere attılar! Neler oluyor?..

BİNLERCE kilometre yol katedip Türkiye'nin gözde tatil kentlerinden Antalya'ya gelen Rus kadınlar kendilerini yerden yere attılar. Peki bu kadınlar neden kendiın neden kendilerini yerlere attığını biliyor musunuz? Aslında sosyal medyayı takip edenler bu sorunun cevabını biliyor. Hani Seda Sayan'ın Türkiye'ye getirdiği o sosyal medya akımı var ya Rus kadınlar da onun için kendilerini yerden yere atıyorlar...

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Rusya'dan geldiler kendilerini yerden yere attılar! Neler oluyor?..

Bunun tek nedeni sosyal medyada Rus DJ Smash ile başlayıp aralarında Natasha Polly, Lena Perminova gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcının katılımıyla genişleyen Falling Stars (Düşen Yıldızlar) akımı. Bir Rus DJ'in ülkesinin önde gelen modellerinden birine meydan okumasıyla başladı her şey. Sonra da dalga dalga tüm dünyaya yayıldı. Şimdi de milyonlarca kişi bu çılgınlığa uymak için kendini yerlere atıyor. 

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Rusya'dan geldiler kendilerini yerden yere attılar! Neler oluyor?..

Bunun son örneklerinden birini de Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Elena Aleksandrova sergiledi.

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Rusya'dan geldiler kendilerini yerden yere attılar! Neler oluyor?..

Bir grup arkadaşıyla birlikte Antalya'da lüks bir tatil köyüne giden Aleksandrovna, "falling stars" akımına katılmak için çektiği pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

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