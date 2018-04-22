Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

RUSYA'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak. İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor. Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek. Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek. Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak. Avrupa'nın bir çok ülkesinde de seks robotu genelevleri var...