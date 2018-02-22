Rusya 'hayalet'i Suriye'ye gönderdi! Katliam yapacak...

Rusya, herkesten gizlediği hayalet jetlerini Suriye’de yapacağı katliamlarda test etmeye hazırlanıyor. İç savaşın yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de Şam rejiminin en büyük destekçisi Rusya yeni savaş uçaklarını ülkeye gönderdi. Su-57 isimli jetler, yeni teknolojileri muhalif sivilleri bombalayarak test edecek. Moskova’nın kontrolündeki Hmeymim hava üssüne gönderilen uçaklar, adeta sivilleri bombalayarak test edilecek.
Suriye’de katliamlarına devam eden Esed rejiminin en önemli destekçisi Rusya, şimdi de Su-57 tipi hayalet uçaklarını bu ülkeye gönderdi. Moskova’nın kontrolündeki Hmeymim hava üssüne gönderilen uçaklar, adeta sivilleri bombalayarak test edilecek.
Su-57’nin son modelleri, ilk uçuşlarını 5 Aralık 2017’de yapmıştı. Şimdiden Suriye’ye konuşlandırılmaları, Batılı uzmanlar tarafından beklenmedik bir adım olarak değerlendiriliyor.
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