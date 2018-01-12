Rusya açıkladı: Tümü etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi. Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

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