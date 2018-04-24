Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının, saat 11.30 sıralarında İdlib’in güneydoğu yakınlarında bulunan Merat Hurma yerleşim bölgesini varil bombasıyla bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı, bazı evlerin de tahrip olduğu kaydedildi. Bir sivil savunma görevlisi, 10 kişinin halen yıkılan binaların enkazı altında bulunduğunu söyledi. İki yaralının durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Suriye savaş uçaklarının İdlib’in kırsal bölgelerini sürekli bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, evleri yıkarak büyük hasara yol açtığı ifade edildi.

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