Rus polislerden olay itiraf: Tutukla beni diye laf atıyorlar

Rusya’nın güzellikleri ve zarafetleriyle dikkat çeken polis kadınları ile Sputnik bir röportaj gerçekleştirdi. Kadın polisler 'tutukla beni' diye sürekli kendilerine laf atıldığını söylüyor.

Rus polislerden olay itiraf: Tutukla beni diye laf atıyorlar

Omsk'tan Yekaterina Salomeyeva ailesinin öğretmen olmasını istediğini belirterek "Annem polis olmamı engellemek için sonuna kadar mücadele etti. Ancak ben polis olmak için gizli gizli sınavlara hazırlandım" ifadelerini kullandı. Eğitimini tamamladıktan sonra polislerin arasına katılan Salomeyeva, şimdilerde polis müdürü olarak görev yapıyor. Çocukluğunda da karate ile uğraştığını belirten Salomeyeva, bunun kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Salomeyava "Bana saldıran biri onu tek bir hareketle alt edebileceğimi beklemiyor. Aslında suçluları masum görünerek yanıltmak bazen faydalı oluyor" dedi.

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Rus polislerden olay itiraf: Tutukla beni diye laf atıyorlar

Ufa'dan Alisa Selezneva, 8 yıldır polis ve çok iyi silah kullanabildiği için meslektaşları tarafından nişancı olarak anılıyor.Müzisyen bir aileden geldiğini belirten Selezneva, kendisinin de güzel sanatlar fakültesinde öğrenim gördüğünü, bazı güzellik yarışmalarında birinci olduğunu, ancak daha sonra polis olmaya karar verdiğini söyledi. Çocukluğundan beri polis olmak istediğini belirten Selezneva "Komiser Rex dizisinin hayranıydım. 8 yaşımdan beri üniforma girmeyi hayal ediyordum. Karmaşık işleri çözmek ve suçluları yakalamak ilgimi çekiyordu" dedi.

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Rus polislerden olay itiraf: Tutukla beni diye laf atıyorlar

Selezneva, kadın polislerin genelde ofis içinde oturup tehlikeli işlere karışmadığının düşünüldüğünü, ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Selezneva "Bu kesinlikle saçmalık. Sadece üniforma giymiş güzel kadınlar olarak algılandığımız zamanlar oluyor, hatta bazen ‘Hadi beni tutukla' diye laf atanlar da" ifadelerini kullandı. Selezneva, seçtiği meslekten dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ve mesleğinde daha ileriye gitmek istediğini ifade etti.

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Rus polislerden olay itiraf: Tutukla beni diye laf atıyorlar

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