Rus gazetecinin Afrin haberi! Türk ordusunun ilk zaferi

Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler Afrin'in farklı bölgelerindeki çatışmalar sonrasında "Türk ordusunun ilk zaferi" ve "YPG'nin ÖSO'ya karşı ilk kaybı" gibi ifadeler kullandı. İşte Afrin'deki beş kritik bölgeden yerel kaynaklara yansıyan son iddialar ve TSK'nın bugünkü açıklaması...