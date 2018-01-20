Rus gazetecinin Afrin haberi! Türk ordusunun ilk zaferi

Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler Afrin'in farklı bölgelerindeki çatışmalar sonrasında "Türk ordusunun ilk zaferi" ve "YPG'nin ÖSO'ya karşı ilk kaybı" gibi ifadeler kullandı. İşte Afrin'deki beş kritik bölgeden yerel kaynaklara yansıyan son iddialar ve TSK'nın bugünkü açıklaması...
1) Afrin'in batısı: Yerel kaynaklara göre dün gece Hatay ilinden Afrin'in batısındaki Baliye köyüne doğru Türkiye desteğinde zırhlı araçlarla operasyon düzenlendi, terör örgütü PKK/PYD/YPG ağır kayıplarla bölgeden çekildi. Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler bunu "Türk ordusunun Afrin operasyonundaki ilk zaferi" diye niteledi. Türk silahlı insansız hava araçlarının da YPG'yi vurduğu bildiriliyor.
2) Daha güneydeki Candaris kasabası yakınlarına Türk topçu ateşinin de devam ettiği belirtildi.
3) Afrin'in kuzeyi: Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarında, Kilis'e komşu Suriye toprakları boyunca uzanan sınır köyleri Şenkil'de dün gece çatışmalar yaşandığı iddia edildi. Türk topçuları İska ve Celama'daki YPG mevzilerini hedef aldı.
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