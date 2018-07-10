Ruhsar Pekcan aslen nereli yeni Ticaret Bakanı kimdir?

YENİ Kabine'de kim olduğu en çok merak edilen isimlerin bayında gelen Ticaret Bakanı Rushar Pekcan'ın 32 yıldır iş dünyasının içinde yer alan ve üst düzey öyneticilik yapan bir isim. Pekcan, bakan olduğunu havaalanında kendisine gelen telefonla öğrendi. O anda yanında Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk vardı.

32 YILDIR SEKTÖRDE... İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu olan Ruhsar Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yaptı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ruhsar Pekcan, 32 yıldır aktif olarak iş hayatında yer alıyor.

MÜHENDİSLİK FİRMASI CEO'SU... Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Karon Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.-İstanbul şirketinde CEO olarak görev yapmakta olup, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütmektedir.