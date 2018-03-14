Rose Leslie Jon Snow'u evden kovuyor sebebiyse...

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ile dizi sayesinde tanışıp nişanlanan Rose Leslie, büyük bir hayranı olarak diziyi izlemeye devam ediyor. Leslie, katıldığı bir televizyon programında, dizinin sekizinci ve final sezonuyla ilgili önceden hiçbir bilgi edinmek istemediğini, diziyi heyacan duyarak izlemek istediğini söyledi. Leslie, Game of Thrones’un yeni sezon bölümleri hakkında önceden bilgi almamak için ne tür bir önlem aldığını anlattı.



