Ronaldo'dan sonra varisi kim olacak sorusuna yanıt

Kendisinden sonra varisi olabilecek birini görmediğini söyleyen Ronaldo, “Herkes birbirinden farklıdır. Nasıl hiçbirimiz bizden öncekilerin varisi değilsek, gelecekteki futbolcular da bugün oynayan futbolcular gibi olmayacak.” dedi.

Yedi yaşındaki oğlu Cristiano Jr’dan sonra taşıyıcı anneden dünyaya gelen dokuz aylık ikizleri ve sevgilisi Georgina Rodríguez’den dünyaya gelen henüz dört aylık bebeğiyle dört çocuk babası olarak hayatına devam eden Cristiano Ronaldo, “Kişisel anlamda harika bir noktadayım, ailemiz büyüyor ve hayatımdan çok memnunum” dedi. “Baba olmak başıma gelen en güzel şey” diyen Ronaldo, “Çok mutluyum ve her saniyesinden keyif alıyorum” şeklinde konuştu. Twitter

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GQ Türkiye dergisinde yer alan röportajında Real Madrid’in yıldız futbolcusu, futbol dışındaki en büyük tutkusunu, “Ailemle ve arkadaşlarımla olmak. Küçük Cristiano’yla ve şimdi de bebeklerimle vakit geçirmek, kız arkadaşımla, ailemle birlikte olmak, arkadaşlarımla kaliteli zaman geçirmek, eğlenmek ve dinlenmek” şeklinde tanımladı. Twitter

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“Hırslıyım ve bence herkes hayallerinin peşinden gitmeli” diyen Ronaldo, başarısının sırrını, “Çok çalışma, adanmışlık, güçlü bir sorumluluk duygusu ve irade, hayallerinin peşinden gitme, amaçlarına ulaşma azmi” olarak açıkladı. Twitter

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