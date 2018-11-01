Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

İtalyan model Manuela Ferrera, başı şu sıralar tecavüz suçlamalarıyla belada olan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

İtalyan model Manuela Ferrera'dan Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında bomba bir itiraf geldi. Seksi model, ülkesinde yayım yapan Diva e Donna dergisine verdiği röportajda başı su sıralar tecavüz suçlamalarıyla büyük belada olan Ronaldo için şunları söyledi:

117
Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

''BENİ TEBRİK ETMEK İSTEMİŞ'': "Cristiano, ortak bir arkadaşımızdan telefonumu alarak bana ulaştı. Kendisiyle cep telefonumdan bir süre mesajlaştık. For Men 2019 çekimindeki fotoğraflarımı görmüş ve bu nedenle beni tebrik etmek istemiş."

217
Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

''BENİM İÇİN YAKIŞIKLILIĞIN SİMGESİ'': "Bana çok güzel olduğumu söyledi. Ronaldo gibi bir erkekten böylesi bir övgü almak gururumu okşadı.'' diyen Manuela Ferrera, ''Çünkü etrafı çok güzel kadınlarla çevrili ve kendisi de benim için yakışıklılığın simgesi." şeklinde konuştu.

317
Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

''GERÇEK HER ZAMAN ÖNCE GELİR'': Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltine soru üzderine "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım." ifadelerini kullanmıştı.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro