Ronaldo uslanmıyor! Yeni gözdesi mesajları ifşa etti

''BENİ TEBRİK ETMEK İSTEMİŞ'': "Cristiano, ortak bir arkadaşımızdan telefonumu alarak bana ulaştı. Kendisiyle cep telefonumdan bir süre mesajlaştık. For Men 2019 çekimindeki fotoğraflarımı görmüş ve bu nedenle beni tebrik etmek istemiş."

''BENİM İÇİN YAKIŞIKLILIĞIN SİMGESİ'': "Bana çok güzel olduğumu söyledi. Ronaldo gibi bir erkekten böylesi bir övgü almak gururumu okşadı.'' diyen Manuela Ferrera, ''Çünkü etrafı çok güzel kadınlarla çevrili ve kendisi de benim için yakışıklılığın simgesi." şeklinde konuştu.

''GERÇEK HER ZAMAN ÖNCE GELİR'': Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltine soru üzderine "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım." ifadelerini kullanmıştı.