Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

Son olarak ülkesinde düzenlenen İsviçre Salon Tenis Turnuvası finalini kazanarak kariyerindeki 99. ATP Tur şampiyonluğuna ulaşan Roger Federer, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

Dünyaca ünlü raket Roger Federer, The Sunday Times gazetesine verdiği röportajında eşi Mirka’ya övgüler yağdırdı. “Karımdan uzak olmaktansa çocuk çığlığıyla dolu bir odada yatmayı tercih ederim” diyen 37 yaşındaki Federer, spora olan tutkusunun da ailesinden sonra geldiğine söyledi.

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Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

2009’da evlendiği kendisinden 4 yaş büyük eşi Mirka’dan 4 çocuğu bulunan Federer, maçları arasında tonlarca bez değiştirdiğini söyledi. Roger Federer sözlerine şöyle devam etti: Eşimle ayrı yataklarda yatmayı kesinlikle reddediyorum. Her zaman çocuk isteyen bir çift olduk ama benim hayalim onunla beraber olmaktı, onsuz bir odada veya bir katta yatmak değil”.

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Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

Ünlü tenis oyuncusu Sunday Times gazetesine verdiği röportajında dünyanın en iyi kadın tenis oyuncularından Serena Williams'ın Eylül ayında düzenlenen Amerikan Açık Tenis Turnuvası finalinde çok ileri gittiğini savundu.

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Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

Serena Williams, rakibi Naomi Osaka'nın kazandığı maç sırasında hakem Carlos Ramos'a tepki göstermişti. Hakem Ramos, Williams'ın öfkelenerek raketini yere atmasından ve hakeme yalancı, hırsız gibi tabirler kullanmasından ötürü ünlü oyuncuya ceza vermişti.

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