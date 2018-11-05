Roger Federer'den itiraf: Karımdan ayrı yatamam

Dünyaca ünlü raket Roger Federer, The Sunday Times gazetesine verdiği röportajında eşi Mirka’ya övgüler yağdırdı. “Karımdan uzak olmaktansa çocuk çığlığıyla dolu bir odada yatmayı tercih ederim” diyen 37 yaşındaki Federer, spora olan tutkusunun da ailesinden sonra geldiğine söyledi.

2009’da evlendiği kendisinden 4 yaş büyük eşi Mirka’dan 4 çocuğu bulunan Federer, maçları arasında tonlarca bez değiştirdiğini söyledi. Roger Federer sözlerine şöyle devam etti: Eşimle ayrı yataklarda yatmayı kesinlikle reddediyorum. Her zaman çocuk isteyen bir çift olduk ama benim hayalim onunla beraber olmaktı, onsuz bir odada veya bir katta yatmak değil”.