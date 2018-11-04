Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

İtalya'da yayım yapan Espresso gazetesinin haberine göre Mancini, İngiliz ekibi Manchester City takımını çalışırken maaşını alışılmışın dışında bir yolla aldı. Haberde İtalyan menajerinin ücretinin başkan Şeyh Mansur'un sahibi olduğu bir başka kulüp olan El Cezire'den ödendiği öne sürüldü.
Mancini'nin maaşının Mauritius Adası'ndaki bir offshore hesabı aracılığıyla yönlendirildiği ifade edildi. Ünlü hoca, Galatasaray'ın başında 46 maça çıkmış ve 1,89'luk bir puan ortalaması yakalamıştı.
Ünlü teknik adam bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Roberto Mancini, 2013/14 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilmişti.
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