Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü 53 yaşındaki Roberto Mancini hakkında Avrupa basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Çalıştırdığı takımdan değil de başka bir takımdan maaş aldığı öne sürülen Mancini, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

İtalya'da yayım yapan Espresso gazetesinin haberine göre Mancini, İngiliz ekibi Manchester City takımını çalışırken maaşını alışılmışın dışında bir yolla aldı. Haberde İtalyan menajerinin ücretinin başkan Şeyh Mansur'un sahibi olduğu bir başka kulüp olan El Cezire'den ödendiği öne sürüldü.

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Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

Mancini'nin maaşının Mauritius Adası'ndaki bir offshore hesabı aracılığıyla yönlendirildiği ifade edildi. Ünlü hoca, Galatasaray'ın başında 46 maça çıkmış ve 1,89'luk bir puan ortalaması yakalamıştı.

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Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

Ünlü teknik adam bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

Şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Roberto Mancini, 2013/14 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilmişti.

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