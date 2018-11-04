Roberto Mancini hakkında şok suçlama!

İtalya'da yayım yapan Espresso gazetesinin haberine göre Mancini, İngiliz ekibi Manchester City takımını çalışırken maaşını alışılmışın dışında bir yolla aldı. Haberde İtalyan menajerinin ücretinin başkan Şeyh Mansur'un sahibi olduğu bir başka kulüp olan El Cezire'den ödendiği öne sürüldü.