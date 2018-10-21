Risk haritası yayınlandı! Listede Türkiye'den 2 yer var

Yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Risk haritası yayınlandı! Listede Türkiye'den 2 yer var

Yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu. Risk altında olduğu belirtilen yapılardan ikisi de Türkiye'de

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Risk haritası yayınlandı! Listede Türkiye'den 2 yer var

"Sciencemag" internet sitesinde yer alan yeni bir çalışmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda Dünya Miras Alanlarını da tehdit ettiği bildirildi.

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Risk haritası yayınlandı! Listede Türkiye'den 2 yer var

Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

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Risk haritası yayınlandı! Listede Türkiye'den 2 yer var

Çalışmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Cezayir'deki Cezayir Kasbahı ve İtalya'daki Venedik Lagünü yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki yerler arasında listelendi. Risk altında gösterilen yapılar arasında İstanbul'da bulunan Aya Sofya Müzesi de yer aldı.

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