Rihanna'ya övgü: Nefes kesici bir güzelliği vardı

İngiliz şarkıcı Adele, Time dergisine yazdığı yazıda, meslektaşı Rihanna'ya övgüler yağdırdı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yı anlatan Adele, şunları söyledi: "Aslında Rihanna'yla ilk tanıştığım zamanı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle dilim tutulmuştu ve şoktaydım. Benden sadece bir yaş büyük ama sanki yıllardır piyasadaymış gibi. 2005'te bombası Pon de Replay ile çıktığında sahnede patlamıştı. Çok genç ve nefes kesici bir güzelliği vardı."

"Ancak Umbrella şarkısı onu herkesin hayatına soktu. Bu his sonunda bir noktaya geldi ve bir daha da düşüşe geçmedi gibi. O kendi kurallarını koyar ve bizimkileri eğip büker. O sanki biri flaşlı fotoğraf çekiyormuşcasına parlar ve birkaç dakikalığına serseme dönersin. Korkusuzdur ve sonsuza kadar en doğru tavırları sergileyecektir."