Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, kendi web sitesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen Dilmen, Ali Koç'un üç antrenör ile pazartesi günü 3-4 saat görüştüğünü açıkladı.

Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

“Fenerbahçelilik” teraziye düştü. İnsanların çok Fenerbahçeli, orta Fenerbahçeli, eh Fenerbahçeli gibi kavramlarla değerlendirilmeye başladığını görüyoruz. Büyük usta Yaşar Kemal, “Fenerbahçeli olmak o kadar da kolay değildir” der. Yani Fenerbahçeliliğin terazisi olmaz, Fenerbahçelilik ölçülemez.

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Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

Geçenlerde rahmetli Kemal Sunal’ın filmini izliyordum ki hala kendisinin tüm filmlerini büyük bir zevkle izlerim. Hayatı, aile ilişkileri, temiz kalbi ve filmlerdeki sosyolojik tespitleriyle birlikte kendisini izlemek çok hoşuma gider, Allah nur içinde yatırsın. Kemal Sunal çoğu filminde Fenerbahçe forması giyer veya Fenerbahçe taraftarı olur. Ama benim izlediğim filmde Beşiktaş forması giymişti; Şeref stadında Necdet, Mehmet, Rasim abilerimizle antrenmanlar yapıyordu. Fenerbahçe’yi 5-0 yendiler filmde, o maçta bile içim titredi. Film icabı olsa bile Fenerbahçeliliğim ağır bastı. Fenerbahçe 1907’den beri büyük bir kulüptür. 7’den 70’e tüm taraftarları geçmişte de bugün de, takımına gönülden bağlıdır.

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Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

"Ali Koç antrenörlerle görüştü"
Sayın başkan Ali Koç, antrenör ve futbolcularla ilgili kararının sürecini ve sebeplerini açıkladı. Fenerbahçe’de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı’nın Fenerbahçe’ye birçok hizmeti olmuştur. Bu üç arkadaştan 1987’de Fenerbahçe atletizm takımında olan da vardır, Ersun Yanal ve İsmail Kartal döneminde dahi teknik heyette görev yapan da.

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Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

Bu üç arkadaşımızla ilgili alınan her türlü karara saygı duyuyorum. Ali Koç’tan randevu istediklerini geçen cumartesi haberlerde gördük. Ancak haberlerde görmediğimiz bir şey var: Yurtdışında olan Ali Koç, antrenör arkadaşlarımızın “bir de bizi dinleyin” isteğine olumlu cevap veriyor, hatta pazartesi günü bu görüşmeyi gerçekleştiriyor.

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