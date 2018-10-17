Rıdvan Dilmen'den flaş iddialar: Ali Koç onlarla görüştü!

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, kendi web sitesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen Dilmen, Ali Koç'un üç antrenör ile pazartesi günü 3-4 saat görüştüğünü açıkladı.

“Fenerbahçelilik” teraziye düştü. İnsanların çok Fenerbahçeli, orta Fenerbahçeli, eh Fenerbahçeli gibi kavramlarla değerlendirilmeye başladığını görüyoruz. Büyük usta Yaşar Kemal, “Fenerbahçeli olmak o kadar da kolay değildir” der. Yani Fenerbahçeliliğin terazisi olmaz, Fenerbahçelilik ölçülemez. Twitter

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Geçenlerde rahmetli Kemal Sunal’ın filmini izliyordum ki hala kendisinin tüm filmlerini büyük bir zevkle izlerim. Hayatı, aile ilişkileri, temiz kalbi ve filmlerdeki sosyolojik tespitleriyle birlikte kendisini izlemek çok hoşuma gider, Allah nur içinde yatırsın. Kemal Sunal çoğu filminde Fenerbahçe forması giyer veya Fenerbahçe taraftarı olur. Ama benim izlediğim filmde Beşiktaş forması giymişti; Şeref stadında Necdet, Mehmet, Rasim abilerimizle antrenmanlar yapıyordu. Fenerbahçe’yi 5-0 yendiler filmde, o maçta bile içim titredi. Film icabı olsa bile Fenerbahçeliliğim ağır bastı. Fenerbahçe 1907’den beri büyük bir kulüptür. 7’den 70’e tüm taraftarları geçmişte de bugün de, takımına gönülden bağlıdır. Twitter

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"Ali Koç antrenörlerle görüştü"

Sayın başkan Ali Koç, antrenör ve futbolcularla ilgili kararının sürecini ve sebeplerini açıkladı. Fenerbahçe’de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı’nın Fenerbahçe’ye birçok hizmeti olmuştur. Bu üç arkadaştan 1987’de Fenerbahçe atletizm takımında olan da vardır, Ersun Yanal ve İsmail Kartal döneminde dahi teknik heyette görev yapan da. Twitter

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