Spor Toto Süper Ligin 9. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken, Galatasaray'ın golünü 77. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bursaspor'un golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken Galatasaray'ın golü 77. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Galatasaray'ın ligdeki 16 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor 9 puanla 12. sırada yer aldı.
Ligin 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken Bursaspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Maç sonrası NTV'de yayınlanan % 100 futbol programında ise Rıdvan Dilmen verilen penaltıyı yorumladı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık niçin verdi penaltıyı? videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER