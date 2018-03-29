Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermeye giden sanatçılar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yaklaşık 7 milyon TL’lik vergi ödemesi yaptı. Yılın vergi rekortmeni ise Ebru Gündeş oldu... Ebru Gündeş, sağlam rakiplerini geride bıraktı.

Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermeye giden sanatçılar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yaklaşık 7 milyon TL’lik vergi ödemesi yaptı. Yılın vergi rekortmeni ise Ebru Gündeş oldu... Ebru Gündeş, sağlam rakiplerini geride bıraktı.

17
Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

KKTC’de sanatçılar bazında vergi rekortmenliğinde birinci sırayı Ebru Gündeş aldı. Neredeyse her hafta Girne’de sahneye çıkan Ebru Gündeş, 2017 yılında 2 milyon 10 bin TL’lik kazanç beyanında bulundu. Bu rakamın karşılığı olarak ise 414 bin 500 TL vergi verdi.

27
Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

FUNDA ARAR İKİNCİ, TARKAN ÜÇÜNCÜ; Ebru Gündeş’i, 1 milyon 162 TL kazanç ve 240 bin TL vergi ile Funda Arar takip etti.

37
Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

Tarkan ise vergi sıralamasında üçüncü oldu. Tarkan, yılbaşında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs’ta, 1 milyon 86 bin TL kazanç elde etti. Tarkan, bu rakamın 225 binini KKTC Maliye Bakanlığı’na vergi olarak ödedi

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro