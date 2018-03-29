Reza Zarrab yok ama yılın vergi rekortmeni Ebru Gündeş!

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermeye giden sanatçılar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yaklaşık 7 milyon TL’lik vergi ödemesi yaptı. Yılın vergi rekortmeni ise Ebru Gündeş oldu... Ebru Gündeş, sağlam rakiplerini geride bıraktı.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermeye giden sanatçılar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yaklaşık 7 milyon TL’lik vergi ödemesi yaptı. Yılın vergi rekortmeni ise Ebru Gündeş oldu... Ebru Gündeş, sağlam rakiplerini geride bıraktı. Twitter

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KKTC’de sanatçılar bazında vergi rekortmenliğinde birinci sırayı Ebru Gündeş aldı. Neredeyse her hafta Girne’de sahneye çıkan Ebru Gündeş, 2017 yılında 2 milyon 10 bin TL’lik kazanç beyanında bulundu. Bu rakamın karşılığı olarak ise 414 bin 500 TL vergi verdi.

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FUNDA ARAR İKİNCİ, TARKAN ÜÇÜNCÜ; Ebru Gündeş’i, 1 milyon 162 TL kazanç ve 240 bin TL vergi ile Funda Arar takip etti. Twitter

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