Reza Zarra, ABD'ye gitmeden önce FETÖ'den tutuklu olan Metin Topuz'a 2 milyon dolar rüşvet verdi

ABD'de tutuklanan İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Sarraf hakkında ortaya atılan iddiaya göre ABD'ye gitmeden önce, şu anda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz'la bir araya geldi. İddianın sahibi hukukçu Ali Gürel'e göre, Sarraf, Topuz'a, ABD'ye gitmek istediğini söyledi ve kendisi açısından bir risk olup olmadığını sordu.

'SARRAF'IN ABD'YE GİDİŞ AMACI TURİSTİK GEZİYDİ'

Gürel'e iddiasının kaynağını sorduğumuzda ise yanıtı şöyle oldu:

"Reza Zarrab'ın eşinin yakın arkadaşı Ebru Ceylan'ın rahmetli eşi Veysel Salihoğlu'nun hukuk danışmanıydım. Veysel Bey, Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmeden önce kendilerini de davet ettiğini ve birlikte bir gezi planı yaptıklarını söylemişti. Ancak Veysel Bey ve eşi Ebru Hanım, Zarrab ve ailesinin gezisine 1 gün sonra katılacaktı. Reza Zarrab'ın ABD'ye gidişinin amacı, FBI ile anlaşması değildi. Turistik geziydi."

'TOPUZ BİRKAÇ GÜN SÜRE İSTEDİ'

Hukukçu Gürel'e göre, Metin Topuz, Sarraf'ın kendisinden ABD'ye gidişiyle ilgili risk olup olmadığını sormasının ardından birkaç gün süre istedi ve ikili yeniden buluştu. Topuz, Sarraf'tan 2 milyon dolar vermesi halinde ABD'ye gidişinde herhangi bir pürüz yaşamayacağını söyledi. Zarrab, Topuz'dan aldığı garanti üzerine, 2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

TOPUZ KARŞILADI, FBI GÖZALTINA ALDI

Seyahat günü özel uçağı yerine tarifeli uçakla ABD'ye giden Sarraf'ı havaalanına indiğinde, kendisini Metin Topuz karşıladı. Topuz, "ABD'ye hoşgeldiniz" dedikten sonra, yakınında bulunan FBI görevlileri, Sarraf'ı gözaltına aldı.