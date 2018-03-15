Reytinglerde dibi gördü ekranlara veda ediyor

ATV ekranlarında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi cumartesi günlerinde beklenen reytingi yakalayamayınca final kararı alındı.

ATV ekranlarında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi cumartesi günlerinde beklenen reytingi yakalayamayınca final kararı alındı. Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi de reytinglere yenildi. Twitter

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Bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizi Cumartesi günleri Survivor, Yeni Gelin ile Fazilet Hanım ve Kızları'yla reyting mücadelesi veriyordu. Başrollerini Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı ve Güven Hokna'nın oynadığı 'Bahtiyar Ölmez' dizisi bu hafta 17. bölümle ekrana gelmişti. Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen dizi final kararı aldı. Twitter

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ATV ekranlarında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi cumartesi günlerinde beklenen reytingi yakalayamayınca final kararı alındı. Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi de reytinglere yenildi. Twitter

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