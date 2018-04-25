Reuters duyurdu! Suriye'deki Rus paralı askerler böyle görüntülendi

Reuters haber ajansı, Suriye’de savaşan paralı askerleri, Rusya’nın Molkino bölgesindeki askeri üste 25 Mart, 6 Nisan ve 17 Nisan’da görüntüledi. Rus paralı askerlerin üç farklı seferde Şam’dan gelir gelmez askeri üsse gitmesi, Kremlin’in ‘Suriye’de bize bağlı paralı asker yok’ açıklamalarının doğru olmadığını gösterdi. Kremlin, Reuters’ın paralı askerler konusundaki sorularını Savunma Bakanlığı’na yöneltti. Bakanlık ise bu konuda henüz yorum yapmadı.

"HER ŞEYE İNANMAMALISIN" Reuters, 10. Özel Kuvvetler Tugayı’ndan bir yetkilinin “Bildiğim kadarıyla kimse içeri girmiyor. Onları gördün, tamam. Ancak her şeye inanmamalısın. Belki inanabilirsin. Ancak diğer kurumların yaptıkları hakkında nasıl yorum yapabiliriz?” dediğini aktardı.

Rusya’nın güneybatısındaki Molkino’da Rusya’nın 10. Özel Kuvvetler Tugayı bulunuyor. Suriye’den gelen paralı askerlerin, üç farklı seferde de tugayın olduğu üsse gitmesi, Kremlin’in Suriye’deki gayri resmi desteğini gözler önüne serdi.

RUS PARALI ASKERLER ESAD'IN YANINDA SAVAŞIYOR

Rusya, hava saldırılarıyla, yerel güçleri eğitmesiyle ve az sayıda özel kuvvetler askeriyle Esed’e verdiği desteği kabul etmiş ancak Rus paralı askerlerle ilişkisi olduğunu reddetmişti. 2 binden fazla Rus paralı askerin Suriye’de Esed rejiminin yanında savaştığı tahmin ediliyor.