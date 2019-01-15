Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Diş ağrısı ve vücut sağlığı açısından da tüketilen karanfilin kökünün yüze ve saçlara bir çok faydası olduğu uzmanlara tarafından açıklandı. Keskin kokusuyla ağızda ferahlatan bir aroma bırakan karanfil kökünün aynı zamanda tırnak sağlığını da desteklediğini biliyor muydunuz? İşte karanfil kökünün bilmediğiniz faydaları...
Bulundurduğu antioksidan sayesinde özellikle sivilceleri yok etmeden başarılı olan karanfil kökünün sinir sistemini uyarıcı etkisi vardır. Aynı zamanda cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayan karanfil kökü, cilt lekelerinin de iyileşme sürecinde oldukça etkilidir.
Potasyum, sodyum, demir, A ve C vitaminlerinin bol miktarda bulunduğu bu doğal besin kaynağını mutlaka bir uzmana danışarak kullanılmalıdır. Vücudu serbest radikallerden ve zararlı mikroplardan koruyucu özelliktedir.
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