Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Ağız kokusunu önlemek için birebir olan ve genellikle restoranlarda ikram olarak sunulan karanfil kökünün birden fazla faydası bulunuyor.

Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Diş ağrısı ve vücut sağlığı açısından da tüketilen karanfilin kökünün yüze ve saçlara bir çok faydası olduğu uzmanlara tarafından açıklandı. Keskin kokusuyla ağızda ferahlatan bir aroma bırakan karanfil kökünün aynı zamanda tırnak sağlığını da desteklediğini biliyor muydunuz? İşte karanfil kökünün bilmediğiniz faydaları...

16
Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Bulundurduğu antioksidan sayesinde özellikle sivilceleri yok etmeden başarılı olan karanfil kökünün sinir sistemini uyarıcı etkisi vardır. Aynı zamanda cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayan karanfil kökü, cilt lekelerinin de iyileşme sürecinde oldukça etkilidir.

26
Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Düzenli bir şekilde uygulandığında ölü derilerin atılmasına olanak sağlayan karanfil kökü, cildin nefes almasına yardımcı olarak taze derinin yüzeye çıkmasını kolaylaştırır.

36
Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Potasyum, sodyum, demir, A ve C vitaminlerinin bol miktarda bulunduğu bu doğal besin kaynağını mutlaka bir uzmana danışarak kullanılmalıdır. Vücudu serbest radikallerden ve zararlı mikroplardan koruyucu özelliktedir.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro