Restoranlarda karşılaştığımız karanfil kökünün hiç bilmediğiniz faydaları

Diş ağrısı ve vücut sağlığı açısından da tüketilen karanfilin kökünün yüze ve saçlara bir çok faydası olduğu uzmanlara tarafından açıklandı. Keskin kokusuyla ağızda ferahlatan bir aroma bırakan karanfil kökünün aynı zamanda tırnak sağlığını da desteklediğini biliyor muydunuz? İşte karanfil kökünün bilmediğiniz faydaları...

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