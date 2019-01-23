Restoranda skandal! Yerdeki suyu ekmekle sildi sonra ise...

Bir restoranda kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı.
Yerdeki suyu, ekmekle silen restoran çalışan, o ekmeği de müşterilere satmak için hazırladı.
Yerdeki suyu ekmekle silen ve daha sonra müşteriye servis eden restoran çalışanına ait görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Restoran çalışanının rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.
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