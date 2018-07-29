Restoranda dehşet: Ölü ve yaralılar var!

KONYA merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı.
Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.
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