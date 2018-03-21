Resmi plakalı araç ezdiği köpeği bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Bayır Mahalle üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan resmi plakalı bir otomobil, kaldırımdan yola inen köpeğe çarptıktan sonra hız kesmeden yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada vicdansız sürücünün ardında bıraktığı yaralı köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza sonrası resmi plakalı araç arkasına dahi bakmadan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi Hayvan bakım ekibi yaralı köpeği alarak barınağa götürdü. Burada gerekli tedavileri yapılan ve bakıma alınan sokak köpeğinin arka ayaklarında zedelenme olduğu ve hızla iyileşmeye başladığı belirtildi. Vatandaşlar vicdansız sürücünün yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

  • Güncel 21 Mart 2018 14:02
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  • BEYLER BEYİ 21 Mart 2018 14:26 İNŞALLAH O SÜRÜCÜYEDE KAMYON ÇARPAR

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