Resimli kandil mesajları 2018 hadisli ayetli güzel kandil sözleri

Bugün duaların kabul olduğu Regaib kandili. En güzel ve yeni Regaip Kandili mesajlari internethaber.com tarafından özel hazırlandı. Resimli regaip kandili mesajlarını cepten SMS olarak atabilirsiniz. İşte hadisli ve ayetli kandil mesajları ve peygamberimizin özel duası;

Resimli kandil mesajları 2018 hadisli ayetli güzel kandil sözleri

Regaip kelime manası olarak bol ihsan demektir. Haliyle Regaip kendilinde kılınan namazın ihsanı bol, edilen duanın kabulu yüksektir. İhsan gecesi olan Regaip kandilinde mesajlarla dostlarınızı hatırlamayı unutmayın! Sizler için cepten atabileceğiniz resimli kandil mesajlari ve hadisli kutlama sözlerini derledik. Regaip Kandili mesajlarına geçmeden önce peygamberimizin okuduğu kandi duasını da paylaşalım. Bu gece bu duayı edin : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

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Resimli kandil mesajları 2018 hadisli ayetli güzel kandil sözleri

İşte Regaip kandili mesajları - Resimli ayetli ve hadisli olarak hazırlandı cepten SMS olarak atabileceğiniz kandil kutlama sözleri ile birlikte; *Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

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Resimli kandil mesajları 2018 hadisli ayetli güzel kandil sözleri

*Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller....*Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

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Resimli kandil mesajları 2018 hadisli ayetli güzel kandil sözleri

*Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..
*Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

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