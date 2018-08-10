Resimde gördüğünüz ilk hayvan kişiliğinizi ortaya çıkarıyor

Yukarıdaki resime baktığınız ilk anda hangi hayvanı görüyorsunuz? Bu resim aslında katmanlar halinde iç içe geçmiş birden fazla hayvanın resmi ile oluşturulmuş bir kolaj. Bu çok katmanlı resme ilk bakıldığı anda herkes farklı bir hayvan görüyor. İlk gördüğünüz hayvanı not ettikten sonra resimdeki diğer hayvanlarıda ayırt etmeye çalışın. İlk gördüğünüz hayvan baskın karakteriniz olmak üzere, sırayla gördüğünüz diğer hayvanlar sizin kişiliğinizi oluşturan etmenler hakkında bilgiler vermekte. Peki bu gördüğümüz bu hayvanlar ne anlama geliyor? Yukarıdaki resmi iyice incelediyseniz sonuçlara göz atabilirsiniz;
Eğer yukarıdaki resime ilk baktığınızda aşağıdaki gibi bir at gördüyseniz, özgür ruhlu ve bağımsızlığına düşkün bir kişiliğe sahipsiniz. Ayrıca atın bir diğer enteresan özelliği ise, güçlü bir karakterin temsilcisi olmasına rağmen aynı zamanda duygusal bir iç görüye de işaret etmesidir. Yani hem güçlü hem duygusal bir karaktere sahipseniz ilk olarak at görme ihtimaliniz oldukça yüksek.
Resimde ilk olarak kuş görüyorsanız, dışa dönük ve kendini iyi ifade edebilen bir yapıya sahipsiniz. Kuş genellikle iyi iletişim ile ilişkilendirilir, resimde öncelikli olarak bir kuş gördüyseniz düşüncelerinizi iletme konusunda yeteneklisiniz.
Eğer resimde ilk olarak bir yunus gördüyseniz yaratıcı bir zekaya sahipsiniz. Yunus yaratıcılık ve zeka ile ilişkilendirilen bir hayvandır. Sağ beyin odaklı bireyler ilk olarak yunus görme eğilimindedirler. Yunus ayrıca sanatsal yetenekle de ilişkilendirilir. İlk olarak yunus gördüyseniz sanatla ilgili eğilimleriniz olması gayet muhtemel.
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