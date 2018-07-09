Renkli görüntüler Mehmet Öz Suriye'de

Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte hizmet veren hastaneyi ziyaret etti ve kampta incelemelerde bulundu. Konuk olduğu Suriyeli ailenin hasta olan 14 aylık bebeğini muayene eden Öz'ün kuaför ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.