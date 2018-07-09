Renkli görüntüler Mehmet Öz Suriye'de

Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte hizmet veren hastaneyi ziyaret etti ve kampta incelemelerde bulundu. Konuk olduğu Suriyeli ailenin hasta olan 14 aylık bebeğini muayene eden Öz'ün kuaför ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.
ABD'de yaşayan Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'teki Nizip Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu. ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye'nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz'ün ilk durağı, Nizip Konteyner Kenti oldu. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgililerden brifing alan Öz, daha sonra konteyner kentin hastanesini ziyaret etti.
Ekipmanları inceleyip, Suriyeli doktorlarla sohbet eden Öz, ardından Suriyeli çocukların yararlandığı eğlence merkezine geçti. Burada çocuklarla resim yapan Öz, onlara çeşitli hediyeler verdi.
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