Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

Bugün Regaib Kandili, ellerin Allah'a açıldığı, dua kapılarının af dileyen kullara açık olduğu ve tövbelerin edildiği hayırlı gecelerden biri. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu mübarek gece için sizlere en güzel regaib kandili resimli mesajlarını , kandil tenrik kartları ve kısa resimli regaib kandili mesajlarını derledik.

Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur’an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...