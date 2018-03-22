Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

Bugün ellerin semaya açıldığı, Allah'tan af dilendiği ve faziletlerle dolu Regaib Kandili. Sizlere 2018'in ilk kandili olan Regaib Kandili için resimli kandil mesajları, Regain kandili tebrik kartları ve kısa-uzun kandil mesajlarını derledik.

Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

Bugün Regaib Kandili, ellerin Allah'a açıldığı, dua kapılarının af dileyen kullara açık olduğu ve tövbelerin edildiği hayırlı gecelerden biri. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu mübarek gece için sizlere en güzel regaib kandili resimli mesajlarını , kandil tenrik kartları ve kısa resimli regaib kandili mesajlarını derledik.

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Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur’an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...

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Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

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Regaib Kandili mesajları resimli tebrik kartları-2018

*Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Regaip kandiliniz kutlu olsun

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