Reflü diyeti nasıl olmalı? Reflüsü olanlar 10 maddeye dikkat

Reflü nasıl geçer? Reflü diyeti ile 10 maddede reflü şikayetlerinden kurtulmanız mümkün. İşte yanlış alışkanlıklar nedeniyle son yıllarda hızla yaygınlaşan reflüden kurtulamak için yapmanız gereken 10 şey...

Reflü yaşamımızın yoğun ve stresli çalışma temposunda sağlıksız beslenme ve doğru olmayan alışkanlıklar nedeniyle son zamanlarda hızla yaygınlaşan ve bireyin yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyen bir hastalık. Fakat doğru şekilde beslenerek ve yaşam tarzında yapılacak birtakım değişikliklerle mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi ve neden olduğu yanma hissi engellenebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, reflü hastalarına 10 etkili önerisini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



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ASİTLİ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN: Portakal, mandalina gibi meyveler reflü yakınmalarını artırıyor. Özellikle reflü sebebi ile yemek borusu tahriş olmuş kişilerde bu meyvelerin yanma hissine sebep olma olasılığı çok daha artıyor. Reflü hastaları için muz, elma gibi meyveler çok daha kolay tolere edilebilir meyveler. Yine de şikayetler hastaya göre değişebildiğinden meyveleri teker teker denemenizde ve kendinize iyi gelen meyveleri belirlemenizde fayda var.



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YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇININ: Yağların mideyi terk etme süresi çok uzun olduğundan fazla yağlı yiyecekler reflü şikayetlerini artırıyor. Ayrıca fazla yağlı yiyecekler tüketildiğinde sindirim için mide çok daha fazla asit salgıladığından pişirme yöntemi olarak da kızartma yerine daha az yağ kullanılan ızgara, fırınlama ya da haşlama yöntemleri tercih edilmeli. Tam yağlı süt ürünlerinin yağ kısmı da benzer etkilere yol açabileceğinden tam yağlı süt ürünleri yerine daha az yağlı olanları tercih edin. Twitter

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