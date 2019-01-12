Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Şubat ayında vizyona gireceği beklenen Recep İvedik serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklar sürerken, Bursa Karacabey Longozu'a inşa edilen setten kötü haber geldi.

Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran film serisi Recep İvedik'in 6 çekimleri Eylül 2018 Bursa Karacabey Longozu'nda yapılan sette başlamıştı. Bu gün ise Karacabey'de yapılan setteki bungalov evlerinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Peki set neden şuan kullanılmaz halde? Şahan Gökbakar bu durumla ilgili bir açıklama yaptı mı?

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Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Türk sinema tarihinin en çok izlenen film serisi olan Recep İvedik'in 6'ıncı filmi olan 'Recep İvedik 6' izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken bu gün Bursa Karacabey'e inşa edilen setten kötü haber geldi.

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Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın fenomen karakteri "Recep İvedik"in Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için Karacabey'e inşa ettirdiği bungalov evler, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

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Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Serinin yenisi Recep İvedik 6'nın Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için 100 bin lira harcanarak Karacabey ilçesine inşa edilen evler, ilçede devam eden şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

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