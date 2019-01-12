Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran film serisi Recep İvedik'in 6 çekimleri Eylül 2018 Bursa Karacabey Longozu'nda yapılan sette başlamıştı. Bu gün ise Karacabey'de yapılan setteki bungalov evlerinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Peki set neden şuan kullanılmaz halde? Şahan Gökbakar bu durumla ilgili bir açıklama yaptı mı?
Türk sinema tarihinin en çok izlenen film serisi olan Recep İvedik'in 6'ıncı filmi olan 'Recep İvedik 6' izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken bu gün Bursa Karacabey'e inşa edilen setten kötü haber geldi.
Serinin yenisi Recep İvedik 6'nın Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için 100 bin lira harcanarak Karacabey ilçesine inşa edilen evler, ilçede devam eden şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
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