Recep İvedik 6'nın setinde şoke eden gelişme

Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran film serisi Recep İvedik'in 6 çekimleri Eylül 2018 Bursa Karacabey Longozu'nda yapılan sette başlamıştı. Bu gün ise Karacabey'de yapılan setteki bungalov evlerinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Peki set neden şuan kullanılmaz halde? Şahan Gökbakar bu durumla ilgili bir açıklama yaptı mı?



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