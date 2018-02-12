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Ramazan Kalyoncu kimdir ailesi aslen nereli?

Ramazan Kalyoncu kimdir ailesi aslen nereli?

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda yer alan Ramazan Kalyoncu Göz6 evinden hatırlanıyor. Peki Ramazan Kalyoncu aslen nereli biliyor musunuz? Vücut geliştiren Ramazan Kalyoncu baklavalı karnı ve kasları ile sosyal medyada dillerde.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 16:09 - Güncelleme: 12-02-2018 16:09

Survivor gönüllüler takımında yer alan Ramazan Kalyoncu izleyicinin tanıdık olduğu bir isim. Ramazan Kalyoncu Survivor'a gitmek için Göz6 evine katılmış ancak birinciliği Erdi Ünver'e kaptırmıştı. Instagram hesabında bolca baklavalı vücudunun resimlerini paylaşan Ramazan Kalyoncu ba görüntüleri ile dillerde. Peki Ramazan Kalyoncu aslen nereli, ne iş yapıyor sevgilisi var mı? İşte Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilenler;

RAMAZAN KALYONCU NERELİ AİLESİ : Ramazan Kalyoncu aslen Rize Çayeli'nden. Ailesi ile olan bu görüntüsü instagramdaki son paylaşımlarından biri oldu.

RAMAZAN KALYONCU BAKLAVALI KARIN POZLARI : Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 Rize doğumlu. Ramazan Kalyoncu'nun bir mesleği yok. Spor salonlarında vücut geliştiren Ramazan Kalyoncu instagram hesabını da 'baklavalı' yarı çıplak pozları ile renklendirmiş.

Ramazan Kalyoncu'nun geçmişinde futbol, boks yaptı ve fitness eğitmenliği yer alıyor Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da ilgilenen Ramazan Kalyoncu spor salonundan çıkmayan tiplerden. 

MODELLİK YARIŞMALARINA KATILDI : Ramazan Kalyoncu şöhret olmak için Best Model Of Turkey yarışmasına da katılmış. Bu yarışmada finale kalan isimlerden olan Ramazan Kalyoncu şansını Idol Of Models yarışmasında da denedi. Ramazan Kalyoncu bu karışmada Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Ramazan Kalyoncu'nun özel hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor. Sevgilisi varsa da bunu gizleyen Ramazan Kalyoncu Survivor adasında Göz6 evinden tanıştığı Ecem Karaağaç ile yakın bir ilişkiye sahip.

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