Ramazan gelmeden zamlı pide fiyatları açıklandı

Önümüzdeki ay başlayacak olan Ramazan gelmeden ramazan pidesine zam geldi.

Önümüzdeki ay başlayacak olan Ramazan gelmeden ramazan pidesine zam geldi. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 6,70 lira olan ramazan pidesi bu yıl 7,15 liradan satılacak. Türkiye genelinde yüzde 8'den fazla zam yapılamayacağını söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zam nedeni olarak işçilik, akaryakıt ve un gibi giderlerin fiyatlarının artmasını gösterdi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Hürriyet’ten Burak Coşan'a yaptığı açıklamada “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zammı yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Önümüzdeki ay başlayacak olan Ramazan gelmeden ramazan pidesine zam geldi. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 6,70 lira olan ramazan pidesi bu yıl 7,15 liradan satılacak. Türkiye genelinde yüzde 8'den fazla zam yapılamayacağını söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zam nedeni olarak işçilik, akaryakıt ve un gibi giderlerin fiyatlarının artmasını gösterdi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6