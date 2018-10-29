Rakamlarla İstanbul Havalimanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın açılışını yaptı. Cumhuriyet bayramında açılan havalimanı dünyanın en büyüğü mü? Yolcu kapasitesi ve uçuş yapılan destinasyonlarla birlikte İstanbul Havalimanı rakiplerine göre hangi konumda?
İstanbul'un üçüncü ve en büyük havalimanının ihalesi 2013 yılında yapıldı. Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG (İGA) ortaklığı ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro KDV ile aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul Havalimanı'nın "yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon euro" olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, vergiler hariç havalimanı inşaatından devlete ödenecek miktar "32.4 milyar eurodur" dedi.
Yap, işlet devret modeli ile inşaa edilen İstanbul Havalimanı 25 yıllığına kiralandı. Erdoğan "projenin finansmanında herhangi bir hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir." dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden konuşmasında "Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir." şeklinde konuştu.
Erdoğan, ilk etabın finansmanının 4,5 milyar euro tutarındaki bölümünün Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ile 3 özel banka tarafından karşılandığını da söyledi.
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