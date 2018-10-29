Rakamlarla İstanbul Havalimanı

Yap, işlet devret modeli ile inşaa edilen İstanbul Havalimanı 25 yıllığına kiralandı. Erdoğan "projenin finansmanında herhangi bir hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir." dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden konuşmasında "Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir." şeklinde konuştu.



