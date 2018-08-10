Rahatlığın böylesi… Kimseye aldırmadan bacağını kaldırıp…

İspanya’nın Malaga kentinde görenleri şaşkına düşüren bir olay yaşandı… Kentin turistik bölgelerindeki Malaga Parkı’nda gezen İngiliz bir turistin çektiği videolar kısa sürede paylaşım rekoru kırdı ve büyük tepki çekti.

Videoda, herkesin ücretsiz olarak su içebildiği çeşmeye giden bir kadın herkesin şaşkın bakışları arasında bacağını kaldırdı ve elindeki jiletle bacaklarındaki istenmeyen tüyleri kesmeye başladı. Çeşmenin yüksek olmasına aldırmayarak bacağının her noktasındaki tüyleri kesen kadın daha sonra diğer bacağında da aynı işlemi uyguladı.

Etraftakilerin bakışlarına aldırmayan kadının yanlışlıkla bacağını kestiğini söyleyen görgü tanıkları, “İnsanlar ve çocuklar oradan su içiyor ama o buna hiç aldırmadı. Çok bencilce ve hiç hijyenik değil. Çıplak ayaklıydı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı” ifadesini kullandı.