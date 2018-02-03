PYD’den temizlenen köydeki cephanelik şaşırttı

Burseya Dağı’nda yer alan Haliliye köyünde ele geçirilen patlayıcılar ve uzun namlulu silahlar, tehdidin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı’nda, Özgür Suriye Ordusu tarafından bir binaya toplanan silahlar arasında roketler, doçka ve Bixi olarak tabir edilen silahlar da dahil olmak üzere uzun namlulu, ağır makineli silahlar da bulunuyor. Antitank mayınları, uzun namlulu tüfekler ve çok sayıda merminin ele geçirildiği köyde ÖSO askerleri durum tespiti yaptı.

2 Şubat Cuma günü kaydedilen görüntülerde çok çeşit ve sayıda ekipman ele geçirildiği belirtilerek, "Allah’ın izniyle en kısa zamanda size mermileri geri iade edeceğiz. Son kurşuna kadar, her teröriste bir kurşun sıkacağız. Sizlerden Suriye’yi temizleyeceğiz" denildi. Gençlerin tekbir getirerek mücadeleye devam sözü verdiği görüntülerde, Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moralinin yüksek olması dikkat çekiyor.

  • Güncel 03 Şubat 2018 17:55
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Kızılok 03 Şubat 2018 19:11 Peki şu anda Türkiye Suriye’de tam olarak ne istiyor? Suriye’nin bütünlüğünü mü yoksa bölünmesini mi istiyor? Hangisi Türkiye’nin menfaatine?

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