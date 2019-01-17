Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

PUTİN'DEN İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDUĞU KONUŞULUYOR: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin, 2014’te 31 yıllık eşinden eski jimnastikçi ve şuan milletvekili olan Alina Kabaeva için boşandığı konuşuluyor. Dedikoduların en büyüğü ise Kabaeva’nın Putin’den iki çocuk sahibi olduğu...