Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın aşkı yine gündemde…Dünyanın en merak edilen aşklarından biri olan sayılan ikili nihayet muradına eriyor. Putin ağzından kaçırınca ortaya çıktı.

Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın aşkı yine gündemde…Dünyanın en merak edilen aşklarından biri olan sayılan ikili nihayet muradına eriyor. Putin ağzından kaçırınca ortaya çıktı. Putin’im 1983 doğumlu Rus-Tatar ritmik jimnastik Olimpiyat şampiyonu Kabaeva’yla evleneceği konuşuluyor.

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Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

Kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle uzun zamandır birlikte olan Putin-Kabaeva aşkı dönem dönem Rus basınında konuşuluyor. Vladimir Putin ile Anna Kabaeva'nın gizlice evlendiği dedikoduları yeniden gündeme geldi.

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Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

PUTİN'DEN İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDUĞU KONUŞULUYOR: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin, 2014’te 31 yıllık eşinden eski jimnastikçi ve şuan milletvekili olan Alina Kabaeva için boşandığı konuşuluyor. Dedikoduların en büyüğü ise Kabaeva’nın Putin’den iki çocuk sahibi olduğu...

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Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya gizlice evleniyor

EŞİNDEN ONUN İÇİN AYRILDI: Milletvekilliği de yapan Kabaeva, Putin'in yakın arkadaşına ait olduğu bilinen ülkenin en büyük medya şirketinde yönetici olarak çalışıyor. Vladimir Putin eski eşi Ludmila Putin'den 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Sebebi ise tam açıklanmasa bunun sebebininde Alina Kabaeva olduğu söyleniyordu.

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