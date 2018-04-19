Putin makam aracını satılığa çıkardı! Özellikleri tam bomba

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 yıldır kullandığı gözde makam aracını satışa çıkardı. Özel üretim olan araç, 8.5 milyon ruble, yani yaklaşık 560 bin liraya satılacak. Aracın özellikleri ise tam bomba...

RUSYA'da seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin, gözde makam aracını internet üzerinden satışa çıkardı. Araç, 8.5 milyon ruble, yani yaklaşık 560 bin liraya satılacak. Araç klasik satış yöntemiyle değil, internet üzerinden yeni sahibini bulacak. Rusya'nın en önemli internet şirketlerinden biri olan Auto.ru adlı otomotiv sitesinden vitrine çıkarılan otomobil 15 yaşında. 2003'de Almanya'da özel siparişle üretilen araç, Mercedes-Benz Pullman W220 S600. Twitter

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DÜNYANIN ETRAFINI İKİ KEZ DOLAŞTI... Vladimir Putin'in makam aracı 15 yılda 88 bin kilometre yol yaptı. Bu da dünyayı iki kez dolaşmak anlamına geliyor. Twitter

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Auto.ru'nun satış ilanında "Bu otomobil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde Kremlin garajında özel amaçlar için kullanıldı. Putin bu arabayla resmi ve gayriresmi toplantılara gitti" sözlerine yer verildi. Twitter

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