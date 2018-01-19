Putin, günahlarından arınmak için buzlu suya daldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad bölgesi ve St. Petersburg ziyaretlerinin ardından Tverskaya bölgesindeki Nil Manastırı'nı ziyaret etti. Rus lider, Manastırın üzerinde bulunduğu Seliger gölüne giderek Hazreti İsa’nın vaftizine atfen, buzlu suya girip günahlarından arındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle ayinlere katılan Putin, Seliger gölündeki buzlu suya girdi." dedi.

Peskov, bu yıl Rusya'da 'geleneksel' dondurucu vaftiz soğuğu olmadığını hatırlatarak, "Bu gece göl alanındaki sıcaklık -6, -7'nin altına düşmedi" diye belirtti.

Peskov ayrıca Putin'in ilk defa vaftiz tecrübesi yaşamadığını, Rus liderin buzlu suya dalma işlemini birkaç yıldır yaptığını söyledi.

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