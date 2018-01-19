Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi. Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Putin böylece Epifani Bayramı'nı fırsat bilerek ülkesi ve dünyaya “turp gibiyim” mesajı verdi. Putin, termometre eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi sulara girdi. Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı?” tartışmasıyla birlikte başladı. Amerikan lideri Donald Trump 12 Ocakta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek taze sağlık raporu almıştı.
Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.
BİRKAÇ YILDIR DENİLDİ AMA HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ: Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı.
MUHALEFET SAĞLIĞINI DİLİNE DOLAMIŞTI: Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mi?” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle dalıverdi. Böylece Putin bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.
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