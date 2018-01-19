Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi. Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Putin böylece Epifani Bayramı'nı fırsat bilerek ülkesi ve dünyaya “turp gibiyim” mesajı verdi. Putin, termometre eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi sulara girdi. Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı?” tartışmasıyla birlikte başladı. Amerikan lideri Donald Trump 12 Ocakta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek taze sağlık raporu almıştı.

18
Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.

28
Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

​BİRKAÇ YILDIR DENİLDİ AMA HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ: Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı.

38
Putin buz gibi suda vaftiz oldu! Turp gibiyim mesajı

MUHALEFET SAĞLIĞINI DİLİNE DOLAMIŞTI: Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mi?” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle dalıverdi. Böylece Putin bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat