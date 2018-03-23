Psikolojik sorunlar yaşayan anne 7 aylık yavrusunu köprüden aşağı attı

Brezilya'nın Sao Luis şehrinde 23 yaşındaki Carla Regina Mendes isimli anne, insanların gözü önünde yedi aylık bebeğini üzerinden demir yolu geçen 35 metre yüksekliğindeki bir köprünün üzerinde bataklık halindeki nehre attı.

Bebek bataklık içine tamamen batıp kaybolmak üzereyken olay yerinde bulunan iki polis çocuğu son anda bataklıktan çıkarıp kurtardı. Çocuğu kurtaran iki polisin olay yerinden tesadüfen geçmekte olduğu belirtildi. Çocuk, olayı hafif morluklar ile atlatırken gözaltına alınan anne polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Psikolojik tedavi altına alınan annenin suçlu bulunması halinde adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza alabileceği belirtildi.