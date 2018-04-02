Prens yine tarz değiştirdi! Yeni haline bakın

Amerika'ya gidince entarisini bir kenara bırakan Veliaht Prens, takım elbiseden sonra kot pantolonu da keşfetti.

Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek isteyen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ülkedeki temaslarına ara vermedi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmeden sonra, ülkedeki temaslarına devam eden Prens Selman'ın son adresi Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic şirketi oldu.