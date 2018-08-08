Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

İngiltere Parlamentosu’nda kraliyet ailesinin harcamalarının zaman zaman tartışma konusu olduğu, kimilerince ailenin, ülke için en değerli tanıtım malzemesi olduğu savunulurken Prens Harry cephesinden ilginç bir fotoğraf basına yansıdı. ABD’li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra gerek İngiliz gerekse de dünya basınında hemen her gün haberlere konu olan Prens Harry, bu defa ayakkabısıyla gündeme geldi.



