Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

İngiltere Parlamentosu’nda kraliyet ailesinin harcamalarının zaman zaman tartışma konusu olduğu, kimilerince ailenin, ülke için en değerli tanıtım malzemesi olduğu savunulurken Prens Harry cephesinden ilginç bir fotoğraf basına yansıdı. ABD’li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra gerek İngiliz gerekse de dünya basınında hemen her gün haberlere konu olan Prens Harry, bu defa ayakkabısıyla gündeme geldi.
Eşi Meghan Markle ile Prens Harry, yakın arkadaşları Daisy Jenks ve Charlie Van Straubenzee’nin Saint Mary The Virgin Kilisesi’ndeki düğününe katıldı. Törende gerek Markle gerekse de Prens Harry şıklıklarıyla ve birbirlerine karşı yakın tutumlarıyla dikkat çekti. 33 yaşındaki prens, geçen hafta 37 yaşına giren Meghan Markle ile birlikte davetlilerle selamlaşırken ayakkabısının altındaki büyük delik objektiflere yansıdı.
Basına yansıyan ‘patlak ayakkabı’lı prens, ‘aşırı tutumlu’ ya da özensiz davrandığı gerekçesiyle eleştirildi.
Prens, en sevdiği ayakkabısını daha önce, nisan ayında katıldığı, cinayet kurbanı Stephen Lawrence’ın 25’inci ölüm yıldönümünde de giymişti.
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