Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

Eşi Meghan Markle ile birlikte bir düğüne katılan Prens Harry, altı delik ayakkabısıyla görüntülendi. Kraliyet harcamalarının zaman zaman tartışma konusu olduğu İngiltere'de Harry'nin 'fazla tutumlu' olduğunu savunanlar da oldu özensiz davrandığını düşünenler de.

Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

İngiltere Parlamentosu’nda kraliyet ailesinin harcamalarının zaman zaman tartışma konusu olduğu, kimilerince ailenin, ülke için en değerli tanıtım malzemesi olduğu savunulurken Prens Harry cephesinden ilginç bir fotoğraf basına yansıdı. ABD’li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra gerek İngiliz gerekse de dünya basınında hemen her gün haberlere konu olan Prens Harry, bu defa ayakkabısıyla gündeme geldi.

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Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

Eşi Meghan Markle ile Prens Harry, yakın arkadaşları Daisy Jenks ve Charlie Van Straubenzee’nin Saint Mary The Virgin Kilisesi’ndeki düğününe katıldı. Törende gerek Markle gerekse de Prens Harry şıklıklarıyla ve birbirlerine karşı yakın tutumlarıyla dikkat çekti. 33 yaşındaki prens, geçen hafta 37 yaşına giren Meghan Markle ile birlikte davetlilerle selamlaşırken ayakkabısının altındaki büyük delik objektiflere yansıdı.

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Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

Basına yansıyan ‘patlak ayakkabı’lı prens, ‘aşırı tutumlu’ ya da özensiz davrandığı gerekçesiyle eleştirildi.

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Prens Harry rezil oldu ortalık fena halde karıştı!

Prens, en sevdiği ayakkabısını daha önce, nisan ayında katıldığı, cinayet kurbanı Stephen Lawrence’ın 25’inci ölüm yıldönümünde de giymişti.

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