Portekizli turist Trabzon'u karıştırdı! Mescid-i Aksa maketine...

TRABZON Atatürk Alanı’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kudüs Mitingi sırasında alana kurulan Mescit-i Aksa maketine yaslanarak oturan ve vatandaşların uyarılarını anlamayan turiste çevredekiler tepki gösterdi. Olayın büyümesini ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve polis ekipleri önledi.

Portekizli bir turist bugün akşam saatlerinde Atatürk Alanı'nda, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kudüs Mitingi sırasında alana bırakılan Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu. Çevreden geçen vatandaşların uyarılarını anlamayan ve başka yere de oturmak istemeyen Portekizli turiste vatandaşlar tepkilerini arttırınca yakındaki Zabıta ve polis görevlileri gelerek duruma müdahale etti.

Portekizli bayan turist, polis ve Zabıta ekiplerine rağmen bulunduğu yerden önce kalkmak istemedi. Ancak tepkilerin artması üzerine hemen yanındaki merdivenlere oturarak kalabalığa tepki gösterdi. Bu sırada Belçikalı ve Alman vatandaşı olduğu öğrenilen arkadaşları da gelerek durumu anlamaya çalışırken, polisler turistlere pasaport kontrolünde bulundu.

İncelemenin ardından bir sorun yaşanmazken, vatandaşlar bir süre daha alanda durarak turist gruba tepkilerini sürdürdü. Trabzonlu vatandaşlar Mescid-i Aksa'nın maketine bile saygısızlığı kabul edemeyeceklerini belirttiler.