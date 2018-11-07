Portekiz devi Benfica o Türk futbolcuyu istedi!

Sezon başında Bursaspor'dan Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Kubilay Kanatsızkuş, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kanatsızkuş, Bursaspor A Takımı'ndaki ilk sezonunda Benfica'dan teklif aldığını söyledi.

Portekiz devi Benfica o Türk futbolcuyu istedi!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor A Takımı'ndaki ilk sezonunda Benfica'dan teklif aldığını söyledi.

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Portekiz devi Benfica o Türk futbolcuyu istedi!

Kayserispor maçında attığı gol ve etkili futboluyla dikkat çeken 2 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz; hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor" dedi.

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Portekiz devi Benfica o Türk futbolcuyu istedi!

Kubilay, "İsmail Kartal, benden koşup, mücadele etmemi bekliyor. Rakip savunmaları yıpratmak için mücadele ediyorum. El Kebir ile çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikili olduk. İkimiz de mücadele etmeyi çok seviyoruz. El Kebir çok iyi çalışıyor ve bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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Portekiz devi Benfica o Türk futbolcuyu istedi!

"SEZON SONU İÇİN HEDEFİM AVRUPA"
Genç futbolcu, "Ankaragücü'ne bir sezonluğuna kiralık olarak geldim. Burada takıma maksimum katkıyı yapıp, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum. İsmail Kartal, benim transferimi çok istedi. Bursaspor'dakinden daha çok şans bulabileceğimi düşündüm. Transferim gerçekleşti" dedi.

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