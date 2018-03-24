Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

Stormy Daniels olarak tanınan porno yıldızı Stephanie Clifford’ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD’nin fotoğrafını Twitter’da “Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????” ifadesiyle paylaştı. CNN’e konuşan avukat, bu CD’de müvekkiliyle Trump arasındaki ilişkinin kanıtı olduğunu söyledi. “Bu konuda çok açık konuşmak istiyorum. Bu bir uyarı atışı” dedi.



