Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

ABD Başkanı Trump’la ilişkisi hakkında açıklama yapmaması için 130 bin dolar ödendiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı, ellerindeki bir CD’nin fotoğrafını tweetleyerek adeta tehditte bulundu.

Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

Stormy Daniels olarak tanınan porno yıldızı Stephanie Clifford’ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD’nin fotoğrafını Twitter’da “Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????” ifadesiyle paylaştı. CNN’e konuşan avukat, bu CD’de müvekkiliyle Trump arasındaki ilişkinin kanıtı olduğunu söyledi. “Bu konuda çok açık konuşmak istiyorum. Bu bir uyarı atışı” dedi.

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Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek porno yıldızı Stormy Daniels'ın en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Kasım 2016’daki başkanlık seçiminden önce ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan 130 bin dolarlık gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığını söyleyen eski porno yıldızı, sözleşmenin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump’a dava açmıştı.

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Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

Trump’ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta Stormy Daniels’a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Porno yıldızının avukatından Trump’a şok tehdit!

ABD basını, ilişki yaşamadığını belirten Trump'ın yalan söylediğinin ortaya çıkması durumunda, başkanlığı bırakmasına neden olabilecek baskıya maruz kalabileceğini belirtiyor.

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