Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018 sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu ile jüri üyesi Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, "Sen miydin sevgilimi çalan" adlı şarkıyı seslendirdi. Ersoy sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu ve eski eşi Armağan Uzun’un mizansenini beğenmedi.

Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun ve yarışmacı Zülüfoğlu’na 50 puanı layık gördü.

ESKİ EŞE ATIF Düet bittikten sonra Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun sahneden ayrılırken Ersoy, eski eşine atıfta bulundu.

Yarışmacı Zülüfoğlu’na verdiği puanı değiştiren Ersoy, "Bu numarayı sadece sana veriyorum. Haberin ola sadece sana. ‘Hayatımın en büyük hatasını yaptım’ diyenler. Sadece sana 100 veriyorum" diyerek verdiği 50 puanı değiştirdi.

OSMAN TAN ERKIR ARAYA GİRDİ Programın yapımcısı ve sunucusu Osman Tan Erkır, Ersoy’un yarışmacı Zülüfoğlu’na verdiği 50 puanı az bularak ikna etmeye çalıştı. Erkır, "Bülent Ersoy hakkaniyet sahibi bir insandır. Her an oyunu değiştirebilir. Küçük kızgınlıklar yaşayabilir" ifadelerini kullandı.